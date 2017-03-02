Снимать санкции с РФ оснований нет - МИД Германии

По словам Габриэля, несмотря на желание Европы снять санкции с РФ, для этого нет оснований, потому что минские соглашения не выполняются

В реализации минских соглашений едва ли есть прогресс, так что вопрос о снятии санкций с России пока не стоит. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Deutsche Welle.

"Едва ли были какие-то шаги вперед, таким образом, мы не на той позиции, чтобы снимать санкции, несмотря на то, что, вероятно, все в Европе хотели бы улучшения отношений с Россией", - сказал глава МИД.

1 марта президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора детально обсудили новую эскалацию российской агрессии в Донбассе.

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