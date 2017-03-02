Следком РФ с 2014 года сфабриковал более 100 дел по Донбассу

По словам главы Следкома Александра Бастрыкина, фигурантами сфабрикованных дел в основном являются украинские военные

Следственный комитет государства-агрессора России с 2014 года сфабриковал более 100 уголовных дел по конфликту в Донбассе, предъявив ряду граждан Украины надуманные обвинения в военных преступлениях. Об этом сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц", - сказал он.



Бастрыкин добавил, что фигурантами сфабрикованных дел в основном являются украинские военные, начиная с министра обороны Степана Полторака и заканчивая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые, по словам главы СК, "непосредственно совершают тяжкие международные преступления".



24 августа 2016 года Следком РФ сообщил о возбуждении уголовных дел против министра обороны Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, бывшего командующего Сухопутными Войсками Анатолия Пушнякова, действующего командующего Сухопутными Войсками Сергея Попко, командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

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