В Европарламенте назвали дату рассмотрения безвизового режима
02.03.2017 16:36
Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня
Фото: ЕРА
Европейский парламент намерен рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для украинцев 5 апреля. Об этом говорится в регистрационной карточке законопроекта на сайте ЕП.
В частности, в пункте о голосовании по резолюции указана дата пленарного заседания - 5 апреля.
28 февраля в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.
Окончательно утвердить резолюцию должен Совет ЕС.
Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
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