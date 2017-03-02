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В Европарламенте назвали дату рассмотрения безвизового режима

02.03.2017 16:36
Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня
В Европарламенте назвали дату рассмотрения безвизового режима
Фото: ЕРА

Европейский парламент намерен рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для украинцев 5 апреля. Об этом говорится в регистрационной карточке законопроекта на сайте ЕП.

В частности, в пункте о голосовании по резолюции указана дата пленарного заседания - 5 апреля.

28 февраля в ЕС успешно прошли трехсторонние переговоры между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев.

Окончательно утвердить резолюцию должен Совет ЕС.

Ожидается, что безвизовый режим для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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