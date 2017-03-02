Глава ГФС Насиров задержан
02.03.2017 22:09
Глава ГФС Роман Насиров задержан
Насиров задержан в Феофании в ходе проведения обыска. В рамках расследования газового дела. Детали позднее.
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