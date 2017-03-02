Насиров остается в Феофании: ему пытаются сообщить о подозрении
Задержанный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров остается в здании больницы Феофании.
Там же находятся сотрудники НАБУ и САП, которые сейчас пытаются вручить Насирову уведомление о подозрении.
К зданию подъехали адвокаты.
Сотрудникам НАБУ и САП мешали попасть в здание.
Сегодня вечером Насирова задержали в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП уже подготовили подозрение Насирову по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
Детективы НАБУ сегодня провели обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанных с беглым народным депутатом Александром Онищенко.
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