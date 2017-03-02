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Насиров остается в Феофании: ему пытаются сообщить о подозрении

02.03.2017 23:10
Сотрудникам НАБУ и САП пытались помешать попасть в здание больницы Феофания, где находится Насиров
Насиров остается в Феофании: ему пытаются сообщить о подозрении
Скриншот: Радио Свобода

Задержанный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров остается в здании больницы Феофании. 

Там же находятся сотрудники НАБУ и САП, которые сейчас пытаются вручить Насирову уведомление о подозрении.

К зданию подъехали адвокаты.

Сотрудникам НАБУ и САП мешали попасть в здание.

Сегодня вечером Насирова задержали в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП уже подготовили подозрение Насирову по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. 

Детективы НАБУ сегодня провели обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанных с беглым народным депутатом Александром Онищенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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