Крушение MH17: Bellingcat рассказал подробности о "Хмуром"

Расследователи нашли новые доказательства, что "Хмурый", причастный к крушению малайзийского лайнера, - это российский офицер Сергей Дубинский

Группа расследователей Bellingcat подтвердила личность "Хмурого", причастного к катастрофе MH17, сообщается на сайте.



По данным группы, это Сергей Николаевич Дубинский, 1962 года рождения.



Одним из подтверджений личности стала фотография с российским актером Иваном Охлобыстиным, которую Дубинский опубликовал в Одноклассниках.



В колонке 16 февраля этого года на сайте RT Охолобыстин подтвердил, что у Дубинского был псевдоним "Хмурый" и "Петровский" и он был в подчинении Стрелкова-Гиркина в Славянске и Донецке.





Посты Дубинского также нашли на форумах Glav.su. Там он писал под ником "Нехороший" и подтвердил дату рождения и подлинность своего голоса в записи СБУ, опубликованной 18 июля 2014 года.



Для подтверждения личности Дубинского, один из пользователей спросил его, на какой машине он ездил в Славянске в 2014 году. В июле 2015 года тот ответил, что ездил на черном Peugeot 3008. Автомобиль этой модели был на видео колонны с Буком-323 в Макеевке 17 июля 2015 года.



В докладе подчеркивают, что это не значит, что Дубинский был в машине, но предположительно ее использовала разведка террористов.



Bellingcat также подтверждает подлинность пяти перехваченных телефонных разговоров Дубинского 17 июля 2014 года. В них речь идет о Буке, который прибыл с экипажем и находился в районе Первомайского.

Bellingcat отмечает, что Дубинский в комментарии российской службе ВВС не опроверг, что является "Хмурым".

Читайте также: В Bellingcat выяснили, кто доставил в Донбасс сбивший MH17 Бук

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.