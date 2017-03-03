Фейк о диверсантах в Крыму: Захтея оставили в заложниках до июня
Во временно оккупированном Симферополе так называемый суд продлил арест, а фактически - оставил в заложниках до 7 июня 2017 года Андрея Захтея, которому оккупанты вменяют организацию диверсий в аннексированном Крыму в 2016 году. Об этом сообщил адвокат Захтея Алексей Ладин, передают Крым.Реалии.
"Я ознакомился с судебным материалом, с ходатайством следователя, но там просто было переписано основание из уголовно-процессуального кодекса, никаких конкретных данных, подтверждающих необходимость продления сроков содержания под стражей, не было. Представитель государственного обвинения сказал, что у него есть сомнения в том, что Захтей получил гражданство (российское - ред.) законным способом", - сказал он.
Оккупанты аргументировали необходимость продления срока ареста тем, что, "как им кажется, Захтей может скрыться от органов предварительного следствия и суда", отметил адвокат и добавил, что преследуемый оккупационной администрацией имеет регистрацию в Крыму.
Сейчас Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, также похищенного якобы по подозрению в организации диверсий, вернули из московского изолятора Лефортово. По словам адвоката, до сих пор у него не было возможности провести конфиденциальную беседу на встрече с подзащитным.
"Я практикую 15 лет и впервые увидел конвой в камуфляжной форме и масках. Я даже не могу сказать, чего они опасаются. Маленький нюанс: когда судья зашла в зал заседаний и увидела такого конвоира, в маске и с оружием, она попросила: "Не пугайте меня своим видом", - подчеркнул Ладин.
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10 августа 2016 года ФСБ России объявила, что в ночь с 6 на 7 августа во временно оккупированном Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Похищенные оккупантами Панов и Захтей были названы "организаторами предотвращенных терактов".
По данным украинской разведки, на самом деле в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию оккупанты пытаются преподнести как диверсию Украины.
Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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