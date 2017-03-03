Дело Януковича: появился новый подозреваемый, проведен обыск

Экс-главе Госуправделами выдвинули подозрение, при обыске у него нашли 1 млн евро

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Игорю Тарасюку сообщено о подозрении в рамках уголовного производства в отношении Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого, Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения комплексом отдыха Пуща-Водица урочища Межигорье общей стоимостью 540 млн грн.

В ходе досудебного расследования по месту жительства Тарасюка проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

ГПУ внесла в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении экс-главы Госуправления делами меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале февраля в производстве сообщено о подозрении нотариусу Киевского городского нотариального округа, которой незаконно удостоверил договор о смене собственника урочища Межигорье.



Фото: gp.gov.ua

Что касается других подозреваемых в данном уголовном производстве, скрывающихся от органа досудебного расследования Виктора Януковича, Александра Януковича, Эдуарда Ставицкого и Павла Литовченко, Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайство в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Следствие в производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что Кабмин отстранил Романа Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы.

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