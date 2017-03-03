Суд определился с залогом для нового фигуранта дела Януковича

6,4 млн гривень - такую сумму должен внести экс-глава Госуправления делами времен Виктора Ющенко, чтобы выйти на свободу, но с электронным браслетом

Для бывшего главы Государственного управления делами при третьем президенте Викторе Ющенко Игоря Тарасюка, которому ранее сегодня сообщили о подозрении в деле завладения Межигорьем, назначен залог в размере 6,4 млн гривень. Об таком решении судьи Печерского райсуда Татьяны Остапчук сообщила у себя Facebook пресс-атташе главы Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Кроме залога, бывшего руководителя "ДУСи" обязали сдать заграничные паспорта, а также предписали носить электронный браслет и сообщать прокуратуре об изменениях места жительства.

Немного позднее Сарган добавила, что браслет на подозреваемого уже надет, а загранпаспорта сданы.

Постановление суда рассчитано на срок до 1 мая 2017 года.

"Сейчас Тарасюк самостоятельно покинул помещение суда", - отметила секретарь Юрия Луценко.

В ходе досудебного расследования по месту жительства Тарасюка был проведен обыск, во время которого среди прочего было изъято документы, 1 млн евро, золото и другие вещи.

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