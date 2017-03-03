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Адвокат: Клыха этапировали в Верхнеуральскую крытку

03.03.2017 20:39
Незаконно заключенного в РФ украинца Станислава Клыха этапировали "в печально знаменитую Верхнеуральскую крытку", сообщил адвокат
Адвокат: Клыха этапировали в Верхнеуральскую крытку
Станислав Клых (фото - kavkaz-uzel.eu)

Незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат украинца Илья Новиков.

"Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск. Мы пока не знаем точно, но судя по всему - в печально знаменитую "Верхнеуральскую крытку", - заявил адвокат.

Он добавил, что о текущем состоянии Клыха ему пока ничего не известно. "Надеемся получить информацию на следующей неделе", - отметил защитник.

Новиков напомнил, что украинский политзаключенный Николай Карпюк сейчас находится "в не менее знаменитом" Владимирском централе, по его словам там он принципиально отказался от работы.

"Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время", - сообщил Новиков.

В конце февраля Новиков сообщал, что адвокаты и семья Станислава Клыха три недели не могли выяснить место и условия его пребывания.

19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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