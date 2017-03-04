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Насирова вывезли из Феофании в другую больницу

04.03.2017 11:45
Ранее сообщалось, что главу ГФС собираются перевезти в следственный изолятор или в больницу при нем
Насирова вывезли из Феофании в другую больницу
Роман Насиров

Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в субботу, 4 марта, вывезли из столичной больницы Феофания в другое медучреждение. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Каталку с Насировым в присутствии сотрудников НАБУ погрузили в карету скорой помощи, после чего автомобиль уехал. Супруге чиновника не разрешили сопровождать мужа.


Фото: скриншот видео

Адвокат Насирова назвал действия правоохранителей незаконными и заявил, что не знает, куда увезли подзащитного.

3 марта народный депутат Андрей Журжий заявил, что Насирова собираются перевезти в следственный изолятор или в больницу при нем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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