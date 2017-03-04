Фракция БПП не готовит обращение по делу Насирова - заявление

От имени фракции обращений готовить не планируют, заверяют в БПП, но отдельные депутаты вправе делать собственные заявления

Фракция Блока Петра Порошенко заявляет, что планировала принимать какие-либо заявления по делу отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова. Об сообщает пресс-служба БПП.

В БПП подчеркивают, что не готовили и не планируют готовить заявления или обращения, которые могут трактовать как политическое давление.



"Не исключено, что отдельные члены парламента, в том числе и фракции БПП, могут делать собственные обращения относительно дела Романа Насирова", - отметили в БПП и подчеркнули, что заявления отдельных депутатов нельзя расценивать как позицию фракции.

По информации источников LIGA.net, депутаты от БПП Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытаются помешать транспортировке Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско.



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