Насирова повезли в суд для избрания меры пресечения: фото
Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова повезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня, 4 марта, в 19:00.
"Судебное заседание Соломенского районного суда города Киева по избранию меры пресечения председателю ГФС назначено на 19:00 сегодня, 4 марта 2017 года. Следственный судья рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами САП, относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на странице САП в Facebook.
Заседание состоится по адресу Вознесенский спуск (Смирнова-Ласточкина), 10б - в здании Шевченковского суда, где временно находится и Соломенский.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
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Фото: LIGA.net
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