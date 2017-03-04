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Насирова повезли в суд для избрания меры пресечения: фото

04.03.2017 18:19
Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня в 19:00
Насирова повезли в суд для избрания меры пресечения: фото
Роман Насиров

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова повезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.


Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня, 4 марта, в 19:00.

"Судебное заседание Соломенского районного суда города Киева по избранию меры пресечения председателю ГФС назначено на 19:00 сегодня, 4 марта 2017 года. Следственный судья рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами САП, относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

Заседание состоится по адресу Вознесенский спуск (Смирнова-Ласточкина), 10б - в здании Шевченковского суда, где временно находится и Соломенский.


Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

Читайте также: Задержание Насирова. Неудобный закон против привычного беспредела

Фото: LIGA.net

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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