Насирова повезли в суд для избрания меры пресечения: фото

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня в 19:00

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова повезли из Института кардиологии имени Стражеско в Соломенский районный суд Киева для избрания меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.





Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, судебное заседание состоится сегодня, 4 марта, в 19:00.

"Судебное заседание Соломенского районного суда города Киева по избранию меры пресечения председателю ГФС назначено на 19:00 сегодня, 4 марта 2017 года. Следственный судья рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное с прокурорами САП, относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

Заседание состоится по адресу Вознесенский спуск (Смирнова-Ласточкина), 10б - в здании Шевченковского суда, где временно находится и Соломенский.



