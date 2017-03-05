НАБУ: Насиров может участвовать в судебных заседаниях

Состояние главы ГФС не является острым, он может принимать участие в заседаниях суда, сообщают в НАБУ

Председатель ГФС Роман Насиров может участвовать в судебном заседании. Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает на своей странице в Facebook.



"Председатель ГФС не находится в остром состоянии и может участвовать в судебных заседаниях", - подчеркивает НАБУ.



Бюро сообщает, что предварительные выводы обследования Насирова были получены перед судебным заседанием 4 марта. В заключении отмечалось, что подозреваемый не имеет острых кардиопатологий. Дополненное заключение врачей получено уже после объявления перерыва в судебном заседании и предоставления медицинских документов из Феофании. В заключении говорится, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях, а на время обследования в неотложной медицинской помощи не нуждался.



Вечером 4 марта после объявления перерыва в судебном заседании задержанного сначала транспортировали в специализированный бокс БСМП. "Однако, после общения с медиками, было принято решение транспортировать его по месту проведения лечения в клиническую больницу Феофания", - напоминает НАБУ. Сейчас угрозы жизни и здоровью председателя ГФС нет.



Бюро отмечает также, что все действия детективов и прокуроров САП обоснованы и соответствуют действующему законодательству.



Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения Насирову.



Около получаса назад судебное заседание оказалось под угрозой срыва: в суде сегодня нет судьи, рассматривающего ходатайства об отводах.



Ранее сегодня Насиров попросил суд дать возможность закончить его медицинское обследование, аргументируя это желанием самостоятельно участвовать в судебном заседании после улучшения состояния здоровья.



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