Луценко: Подозрение Насирову надо было вручать утром

Генеральный прокурор отметил, что о подозрении Насирову надо было объявлять в удобное для следствия время

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что сотрудники НАБУ должны были вручить подозрение главе ГФС Роману Насирову не в пятницу поздно вечером, а в субботу утром. Об этом он написал в комментарии к посту депутата Мустафы Найема в Facebook.

"Генпрокурор даже без юридического образования знает, что вручать подозрение после 22 человеку под общим наркозом - табу. Стоит выставить пост и сделать это утром", - написал Луценко.





Затем Луценко еще раз подчеркнул, что надо было выставить пост под палатой и объявить о подозрении в удобное для следствия время.



Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.



Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен другой судья.



Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, сегодня отсутствует.



Срок временного содержания Насирова под стражей истекает в воскресенье вечером, 5 марта, в 23:00.



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Позже стало известно, что заявление адвокатов Насирова об отводе будет рассмотрено в понедельник, 6 марта, в Апелляционном суде Киева.



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