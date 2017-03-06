Саакашвили: Сакварелидзе адаптировался в Украине, остальные - нет

Экс-президент Грузии прокомментировал результаты эксперимента с привлечением иностранцев в украинскую власть

"Люди хотели помочь с реформами, но в один момент "пациент отказался принимать таблетки" - так прокомментировал не вполне удавшийся эксперимент с привлечением иностранных экспатов в украинскую власть экс-глава ОГА Михаил Саакашвили в интервью LIGA.net.



Кроме того, Саакашвили отметил, что не всем удалось адаптироваться к украинской реальности. "Я приехал в Украину совсем юным. Здесь сформировался, здесь учился. Мне не нужно было адаптироваться. Еще Сакварелидзе более-менее адаптировались, а остальные - нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что помешало адаптации полицейских реформаторов Хатии Деканоидзе и Эке Згуладзе, Саакашвили привел аналогию с врачами и пациентами.

"Хатия никогда не была политиком. И она и Эка Згуладзе хотели помочь, как профессионалы, но когда в один момент "пациент отказался от принятия лекарств", им ничего не осталось, как уйти", - добавил Саакашвили.

"Хатия - грузинский политик, вернулась в Грузию. Эка, насколько я понимаю, во Франции. Сакварелидзе здесь - он стал украинским политиком. В этом прелесть Украины - она гостеприимна и усыновляет всех, кто хочет здесь работать. Я это почувствовал еще в студенчестве, когда мои одногруппники и друзья очень быстро заставили меня забыть о том, что я не украинец. Украинцы умеют так делать. И если ты под это приспособишься, то молодец", - сказал он.

Напомним, 28 февраля министерство юстиции официально зарегистрировало политическую партию Рух Новых Сил. "Эта, казалось бы, мелочь делает наш Рух еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - отметил Саакашвили.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. Президент отставку принял. Комментируя острые высказывания экс-губернатора, Петр Порошенко сказал: "Кое-кто решил заняться политикой", и добавил, что решение того уйти в отставку связано с поражением его партии на выборах в Грузии. Саакашвили же увидел в реплике Порошенко "методы Авакова".