В Донецкой области на взятке 80 тыс грн задержали полицейских

Полицейские требовали взятки за возвращение изъятого автомобиля и непривлечение к уголовной ответственности за угон, сказали в прокуратуре

В Донецкой области на получении взятки в сумме 80 тысяч гривень задержали двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В Управление СБУ в Донецкой области обратился житель Мариуполя с информацией о том, что сотрудник полиции требует у него неправомерную выгоду в сумме $3 тыс за возвращение ему ранее изъятого автомобиля", - отметили в пресс-службе.

Следователи прокуратуры Донецкой области по данному факту начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч.3 УК (вымогательство неправомерной выгоды).

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установили, что группа сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области требуют также неправомерную выгоду в сумме $5 тыс от другого гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за угон автотранспортного средства", - подчеркнули в пресс-службе.

"В ночь с 4 на 5 марта силовики после получения денег от гражданина в сумме 80 тыс грн на блокпосту автодороги Мариуполь-Мелекино задержали заместителя начальника третьего отдела и старшего уполномоченного управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области", - отметили в пресс-службе.

В ходе обыска изъята часть полученных денег. Оба полицейских задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

28 февраля сообщалось, что в Харьковской области сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили чиновников одного из госпредприятий по подозрению в получении взятки в размере $37 тыс.

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