ГПУ объединила производства против Иванющенко в одно

В Генпрокуратуре перечислили уголовные производства против соратника Януковича и сообщили, что объединили их в одно

Генпрокуратура объединила уголовные производства против соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко в одно. Там заявили, что будут принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество Иванющенко, были сохранены. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве перечислили уголовные производства против Иванющенко.

Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2 УК, отметили в ГПУ.

В ходе расследования этого уголовного производства 29 декабря 2014 года Иванющенко сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах - в сумме около 177 млн грн. Преступление было совершено при заключении договоров между ГП Госэкоинвест и ООО Карпатыстройинвест. Также в рамках этого дела Иванющенко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, в сумме около 650 млн грн (ч. 3 ст. 368-2 УК Украины).

"В данном случае речь идет о хищении киотских денег, выделенных на выполнение капитального ремонта 38 объектов социальной сферы в Луганской области, то есть в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Поэтому пока не представляется возможным проведение необходимых процессуальных действий, в том числе экспертиз, для завершения расследования уголовного производства по данному факту", - сказано в сообщении ГПУ.

Кроме того, указанным управлением ГПУ проводится досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК.

В ГПУ сообщили, что в ходе расследования этого уголовного производства 27 сентября 2016 года Иванющенко и другим двум лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК. Речь идет о факте организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО Промрынок, что нанесло материальный ущерб пострадавшим в крупных размерах. Также в рамках этого дела расследуется организация подписания, по предварительному сговору группой лиц заведомо поддельного документа.

7 октября 2015 года в указанном производстве Иванющенко объявлен в розыск.

В ГПУ отметили, что 1 марта 2017 года уголовные производства объединены в одно производство. Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

"Прокуратура будет принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество подозреваемого Ю. Иванющенко, были сохранены в рамках дальнейшего расследования объединенного уголовного производства", - говорится в сообщении.

2 марта Европейский союз решил продлить санкции против Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с Иванющенко.

28 февраля Луценко сообщил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко. Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.