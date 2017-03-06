Насиров отрицает наличие у него гражданства Британии и Венгрии

Отстраненный глава ГФС утверждает, что он является гражданином Украины

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров отрицает наличие у него гражданства Великобритании и Венгрии. Об этом он сказал в ходе заседания Соломенского райсуда Киева, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не являюсь гражданином Великобритании, я не являюсь гражданином Венгрии, я гражданин Украины", - сказал Насиров.

Ранее сегодня представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что у Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подтвердило факт наличия второго гражданства у Насирова.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.