Насиров отрицает наличие у него гражданства Британии и Венгрии
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров отрицает наличие у него гражданства Великобритании и Венгрии. Об этом он сказал в ходе заседания Соломенского райсуда Киева, передает корреспондент LIGA.net.
"Я не являюсь гражданином Великобритании, я не являюсь гражданином Венгрии, я гражданин Украины", - сказал Насиров.
Ранее сегодня представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что у Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подтвердило факт наличия второго гражданства у Насирова.
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