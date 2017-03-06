Суд отказался переносить заседание по делу Насирова на завтра

Перенести заседание просила защита Насирова, аргументировав это тем, что судебное заседание началось сегодня в 10:30 и продолжается более 12 часов

Соломенский районный суд Киева отказался переносить заседание по избранию меры пресечения Насирову на завтра. Такое решение с места объявил следственный судья Александр Бобровник, передает корреспондент LIGA.net.

Перенести заседание просила защита Насирова, аргументировав это тем, что судебное заседание началось сегодня в 10:30 и продолжается более 12 часов.

"Это нечеловеческие условия труда", - объяснили адвокаты.

Сторона обвинения выступила против: это нарушает принцип состязательности сторон, поскольку прокуроры выступили сегодня, а адвокатам пришлось бы выступать завтра, что может повлиять на мнение суда.

Заседание продолжается. По словам адвокатов, им для выступления понадобится около трех часов.

Ранее сегодня прокуроры САП объяснили, что просят ареста для отстраненного главы ГФС Романа Насирова, поскольку опасаются его побега или попыток помешать следствию.

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