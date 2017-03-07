ЕС: Украине нужны антикоррупционные суды
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура делают "важное дело", и их работа должна оставаться независимой от политической ситуации в стране. Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, пишет Twitter ведомства.
"НАБУ и САП делают важную работу, особенно в последние дни; приятно видеть, когда суды действуют", - сказал он.
По словам Мингарелли, борьба с коррупцией - главный вызов общества, и для усиления эффективности таких мер "Украине потребуются специализированные антикоррупционные суды".
"Антикоррупционные органы Украины должны действовать независимо, ведь от этого зависит будущее верховенства права", - резюмировал посол ЕС
Мингарелли отдельно затронул тему аудита НАБУ, подчеркнув, что "важно" его проведение именно независимыми экспертами.
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1 февраля 2017 года Верховная Рада зарегистрировала законопроект о создании антикоррупционного суда. Проектом закона предлагается создать Высший антикоррупционный суд из 70 судей, которому будут подследственны все дела НАБУ и САП. Глава бюро Артем Сытник заявил, что антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года.
24 февраля итальянский посол Давиде Ла Чечилия заявил, что Рим поддерживает создание в Украине антикоррупционного суда, а 6 марта в американском посольстве отметили, что необходимость создания таких судов "становится очевидной".
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