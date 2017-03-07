Западные послы одобрили действия НАБУ и САП в деле Насирова

В совместном заявлении посольств США и ЕС одобряются "все более активные усилия НАБУ и САП по реализации предоставленных им полномочий"

Посольства США и Евросоюза в Украине одобряют действия антикоррупционных органов в деле отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, а также приветствуют решение суда о взятии чиновника под стражу. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств, опубликованном во вторник, 7 марта.



"Мы одобряем все более активные усилия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по реализации предоставленных им полномочий. Мы приветствуем судебные решения, принятые утром 7 марта", - говорится в заявлении.



В то же время в посольствах отметили, что события нескольких последних дней "подтверждают необходимость иметь специализированный антикоррупционный суд".

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"Эти события также показывают, почему будущий аудит НАБУ должен быть независимым, прозрачным и обеспечивать объективный анализ деятельности НАБУ в течение прошлого года", - сказано в заявлении.



Также западные дипломаты подчеркнули, что для Украины критически важно достичь успеха в борьбе против коррупции - "как для выполнения народных требований Майдана, так и для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для развития украинской экономики".

7 марта 2017 года следственный судья Соломенского суда Александр Бобровник избрал Насирову, имеющему статус подозреваемого в так называемом газовом деле, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 100 млн грн.

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Позже САП заявила о намерении обжаловать установленный Насирову залог и добиться его повышения до 2 млрд грн.



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