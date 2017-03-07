В Молдове получили запрос на экстрадицию Чауса

В Антикоррупционной прокуратуре Молдовы сообщили, что получили и зарегистрировали запрос на экстрадицию судьи Чауса

Антикоррупционная прокуратура Молдовы получила запрос от Генпрокуратуры на экстрадицию беглого судьи Николая Чауса. Эту информацию подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, передает Укринформ.

"Мы получили и зарегистрировали запрос на экстрадицию Николая Чауса. Начата процедура подготовки необходимых для этого документов. Это займет некоторое время, так как при подготовке и оформлении этих документов должны быть соблюдены все предусмотренные законодательством процедуры", - сообщил Морарь.

На вопрос, не обращался ли Чаус с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Молдове, глава ведомства ответил, что он не располагает такой информацией, так как антикоррупционная прокуратура не занимается вопросами предоставления политического убежища.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро доставили в Молдову документы на экстрадицию Николая Чауса.

Чаус был задержан в Молдове 1 марта.

Судья Чаус был разоблачен во взяточничестве в августе 2016 года, однако не был задержан из-за судейского иммунитета. В сентябре Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. Однако, до этого времени подозреваемый уже успел бежать в оккупированный Крым.

Расследование по Чаусу получило широкий общественный резонанс после того, как правоохранители заявили, что судья якобы хранил взятку во дворе своего дома в стеклянной банке.

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