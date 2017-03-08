Украина во второй раз представила аргументы против РФ в Гааге

Представитель Украины доктор Гарольд Кох на заседании Международного суда ООН в Гааге привел аргументы в пользу срочных мер против России

Украинская делегация в Международном суде ООН во второй раз выступила с доказательной базой о том, что действия России на востоке Украины - это спонсирование терроризма. Аргументы изложил представитель Украины, доктор Гарольд Кох, передает УНИАН.

Он обвинил представителей РФ в "искажении законов и фактов", "законодательной акробатике", а также заверил Суд в том, что временные меры надо ввести безотлагательно.

"Если говорить коротко, то этот Суд стоит перед трагической ситуацией, требующей срочного урегулирования. Факты, представленные Украиной, демонстрируют, что ситуацию необходимо решить безотлагательно - как на востоке Украины, так и в Крыму. Как и в предыдущем иске, поданном против России Грузией, этот Суд должен назначить временные меры потому что, во-первых, условия нестабильные и могут быстро измениться, во-вторых, есть уязвимое население, которое нуждается в вашей защите, - это невинное гражданское население Украины. В-третьих, потому что идет напряжение из-за продолжения конфликта. И, в-четвертых, продолжаются атаки, приводящие к смертям, ранениям и перемещению местного населения", - заявил Кох.

Представитель украинской стороны напомнил, что РФ заявляла, что "нет необходимости во введении неотложных мер". "Почему? Потому что МН17 уже был уничтожен, а атаки на гражданское население, о которых говорила украинская сторона, были совершены месяц назад?", - подчеркнул Кох.

По его словам, если власти России не отдадут приказ патрулировать свои границы с Украиной, то еще "более опасное оружие может снова попасть на восток Украины уже завтра, а ужасные атаки на гражданских в Авдеевке произошли только неделю назад".

"Позвольте мне подчеркнуть, что Украина не планировала в этом Суде привести все факты нарушений Россией международного права или подтверждение принадлежности Крыма. Ваша задача - решить, может ли Украина сейчас позволить себе временные меры защиты в то время, когда Суд продолжит рассматривать иск. Законодательная акробатика, которую мы слышали от представителя России, заключается в том, что международные правила, применяемые к другим государствам, не применяются в РФ. Все, о чем просит Украина этот Суд, - это использовать свои полномочия, чтобы защитить невинных украинских граждан, которые находятся под угрозой дискриминационных и террористических атак и культурного исчезновения. Без временных мер, установленных этим Судом, РФ продолжит играть по собственным правилам и делать противоположное требованиям Конвенций, а расплачивается за это невинное гражданское население", - заявил Кох.

Он констатировал, что сейчас Украина просит Суд заставить Россию прекратить поставки вооружения и оказание помощи через границу группам, которые совершают террористические атаки против гражданских (в Донбассе), и прекратить культурное уничтожение украинцев и крымских татар в Крыму.

"Если Россия не замешана в этих криминальных действиях, то она не будет страдать от каких-либо ограничений в то время, когда это дело будет рассматриваться", - подчеркнул Кох.

Вчера в МУС в Гааге сторона России заявила, что в эскалации насилия в Украине виновата "оппозиция" времен режима Януковича.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России, который был подан в суд 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

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