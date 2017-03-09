Глава МИД ФРГ призвал РФ к сотрудничеству "ради мира в Европе"
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль накануне своего визита в Москву призвал РФ к сотрудничеству "ради мира и безопасности в Европе, а также ради преодоления многих масштабных конфликтов в мире". Об этом сообщает Deutsche Welle.
В то же время, Габриэль отметил расхождение мнений Москвы и Берлина в важных вопросах.
"Безопасность возникает, когда мы вступаем в диалог друг с другом", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Поэтому, по мнению Габриэля, необходимо возобновить работу Совета НАТО-Россия.
Министр также отметил возрастание опасности в Восточной Европе из-за действий России в Украине.
2 марта Габриэль заявил, что война в Донбассе касается всей Европы, и поддержка мирного процесса - это не благотворительность, а вопрос безопасности самих европейцев. Также он констатировал, что вопрос о снятии санкций с России пока не стоит.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07.03.17
18:31
-
07.03.17
17:36
-
07.03.17
17:09
-
07.03.17
17:00
-
07.03.17
16:26