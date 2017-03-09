Глава МИД ФРГ призвал РФ к сотрудничеству "ради мира в Европе"

Габриэль призвал РФ к сотрудничеству ради безопасности в Европе, однако признал расхождение мнений Москвы и Берлина во многих вопросах

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль накануне своего визита в Москву призвал РФ к сотрудничеству "ради мира и безопасности в Европе, а также ради преодоления многих масштабных конфликтов в мире". Об этом сообщает Deutsche Welle.

В то же время, Габриэль отметил расхождение мнений Москвы и Берлина в важных вопросах.

"Безопасность возникает, когда мы вступаем в диалог друг с другом", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Поэтому, по мнению Габриэля, необходимо возобновить работу Совета НАТО-Россия.

Министр также отметил возрастание опасности в Восточной Европе из-за действий России в Украине.

2 марта Габриэль заявил, что война в Донбассе касается всей Европы, и поддержка мирного процесса - это не благотворительность, а вопрос безопасности самих европейцев. Также он констатировал, что вопрос о снятии санкций с России пока не стоит.

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