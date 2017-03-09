Порошенко: Украинского языка на телевидении недопустимо мало

Закон о квотах украинского языка в эфире следует распространить и на телевидение. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на церемонии вручения Шевченковской премии.





"Нам обязательно нужно продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта, но и сейчас уже есть о чем отчитаться", - сказал он.





По словам главы государства, благодаря принятому закону за последний год удалось "существенно" расширить присутствие украинской песни и украинского языка в радиоэфире.





"Хочу подчеркнуть, что вскоре такую ​​же технологию я предложу применить и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо мало", - отметил президент.





По словам Порошенко, летом 2016 года он обращался к телевизионной индустрии "с призывом самоорганизоваться в этом вопросе". "К сожалению, не все меня тогда услышали, а значит, сейчас свое слово должен сказать законодатель", - отметил он.





Глава государства также считает, что украинский кинематограф и книгоиздания доказывают свою конкурентоспособность.





"В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов. Конечно, эта цифра не поразила бы Голливуд или Болливуд, но это является рекордом за время независимости. И сейчас вместе со специалистами мы вместе ищем действенную формулу содействия национальному кино, но главное - что его оценил и поддержал украинский и международный зритель... Граждане не должны иметь никаких ограничений в удовлетворении своих языково-культурных потребностей", - подытожил Порошенко.





"Граждане не должны иметь никаких ограничений в удовлетворении своих языково-культурных потребностей", - добавил он.