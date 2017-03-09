Комитет Европарламента утвердил безвизовый режим для Украины

39 членов комитета проголосовали за одобрение имплементации безвизового режима для Украины, всего четверо были против

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил внедрение безвизового режима для списка третьих стран, куда входит и Украина. Об этом стало известно из трансляции заседания ведомства.

За положительное решение вопроса проголосовали 39 членов комитета, один воздержался, а четверо представителей были против.

На комитете отметили, что Украина выполнила все требования ЕС по безвизовому режиму, "превзойдя ожидания" ЕС.

Президент Петр Порошенко поблагодарил докладчика от ЕС Марию Габриэль и членов комитета за поддержку Украины и "объективную оценку реформаторских усилий украинской власти".



"Последний этап парламентской компетенции - рассмотрение решения о безвизовом режиме для Украины на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации - за государствами-членами ЕС", - отметил глава государства у себя в Facebook.

2 марта 2017 года послы членов ЕС в Брюсселе одобрили решение о визовой либерализации. Предложение по внедрении безвизового режима будет вынесено на голосование на сессии Европарламента, вероятно, уже 5 апреля.

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