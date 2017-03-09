Дело Насирова: объективность апелляции поставили под сомнение

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко считает, что Апелляционный суд может уменьшить размер залога Насирову и отпустить его на свободу

Рассматривать апелляцию отстраненного главы ГФС Романа Насирова будет судья Виктор Глиняный, сын которого перед новым годом был назначен в так называемый департамент Кононенко-Грановского (департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики) в Генеральной прокуратуре. Об этом заявил народный депутат из фракции БПП Сергей Лещенко у себя в Facebook.

"Рассмотрение апелляции назначено на 13 марта. Докладчик - судья Глиняный. По стечению обстоятельств, его сына (судьи Глиняного) перед новым годом назначили в департемент Кононенко-Грановского Генеральной прокуратуры имени Луценко", - отметил Лещенко.



Лещенко уверен, что Апелляционный суд может уменьшить размер залога отстраненному председателю ГФС и отпустить его на свободу. "Сценарий такой - суд уменьшает залог до 10 миллионов, Насиров выходит на свободу и начинает забывать про все, что сделал на работе в ГФС", - заявил депутат.

Накануне сообщалось, что судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной в интересах Насирова, назначено на 13 марта. Адвокат Александр Мирошник добавил, что заседание будет проходить под председательством судьи Виктора Глиняного.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. 7 марта, ночью Соломенский районный суд Киева отправил его под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник.

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