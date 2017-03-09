USD:  26.84  27.12   EUR:  28.14  28.81  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

РФ лжет в суде, что Украина не требовала отменить запрет Меджлиса

09.03.2017 14:59
На самом деле в апреле 2016 года МИД Украины официально потребовал отменить запрет деятельности Меджлиса
РФ лжет в суде, что Украина не требовала отменить запрет Меджлиса
Матиас Форто (фото - скриншот видео)

Государство-агрессор Россия в Международном суде ООН утверждает, что Украина никогда не обращалась к Москве с протестом против запрета Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму. Об этом на судебных слушаниях в Гааге в четверг, 9 марта, заявил представитель российской стороны Матиас Форто.

"Украина никогда не обращалась к России с просьбой отменить запрет Меджлиса", - сказал он.

По словам Форто, это свидетельствует о нежелании Украины "решить спор дипломатическим путем".

Также представитель РФ заявил, что Меджлис был запрещен исключительно в рамках "борьбы с экстремизмом" во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: Санкции не отменят до деоккупации Крыма и Донбасса - США

Кроме того, Форто связал запрет Меджлиса с якобы действиями его представителей, направленными на блокаду аннексированного полуострова.

В апреле 2016 года МИД Украины официально потребовал отменить запрет деятельности Меджлиса. "Украина требует от государства-оккупанта немедленной отмены этого ничтожного по своей сути и юридической природе решения", - говорилось в заявлении.

Сегодня, 9 марта, представители государства-агрессора в Гааге также заявили, что установка Бук, из которой был сбит малайзийский авиалайнер рейса MH17, была передана боевикам для укрепления их защиты от украинской военной авиации.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 