РФ лжет в суде, что Украина не требовала отменить запрет Меджлиса

На самом деле в апреле 2016 года МИД Украины официально потребовал отменить запрет деятельности Меджлиса

Государство-агрессор Россия в Международном суде ООН утверждает, что Украина никогда не обращалась к Москве с протестом против запрета Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму. Об этом на судебных слушаниях в Гааге в четверг, 9 марта, заявил представитель российской стороны Матиас Форто.



"Украина никогда не обращалась к России с просьбой отменить запрет Меджлиса", - сказал он.



По словам Форто, это свидетельствует о нежелании Украины "решить спор дипломатическим путем".



Также представитель РФ заявил, что Меджлис был запрещен исключительно в рамках "борьбы с экстремизмом" во временно оккупированном Крыму.

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Кроме того, Форто связал запрет Меджлиса с якобы действиями его представителей, направленными на блокаду аннексированного полуострова.



В апреле 2016 года МИД Украины официально потребовал отменить запрет деятельности Меджлиса. "Украина требует от государства-оккупанта немедленной отмены этого ничтожного по своей сути и юридической природе решения", - говорилось в заявлении.



Сегодня, 9 марта, представители государства-агрессора в Гааге также заявили, что установка Бук, из которой был сбит малайзийский авиалайнер рейса MH17, была передана боевикам для укрепления их защиты от украинской военной авиации.



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