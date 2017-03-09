Суд в Гааге переходит к обсуждению срочных мер против РФ

В Международном суде ООН завершились устные слушания по иску Украины против России, суд переходит к обсуждению вопроса

В четверг, 9 марта, после завершения четырехдневных слушаний по иску Украины против России Международный суд ООН переходит к рассмотрению решение о введении временных мер против РФ. Об этом говорится в заключении суда.

"Общественные слушания по иску Украины о временных мерах относительно применения Международной

конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации (Украина против России) были завершены сегодня. Теперь суд начнет обсуждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение суда будет объявлено во время публичного заседания, дату которого будет анонсировано позже.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России. Иск был подан 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

Сегодня в Международном суде в Гааге Россия во второй раз представила свои доказательства.

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