Суд в Гааге переходит к обсуждению срочных мер против РФ
В четверг, 9 марта, после завершения четырехдневных слушаний по иску Украины против России Международный суд ООН переходит к рассмотрению решение о введении временных мер против РФ. Об этом говорится в заключении суда.
"Общественные слушания по иску Украины о временных мерах относительно применения Международной
конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации (Украина против России) были завершены сегодня. Теперь суд начнет обсуждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что решение суда будет объявлено во время публичного заседания, дату которого будет анонсировано позже.
В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России. Иск был подан 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.
Сегодня в Международном суде в Гааге Россия во второй раз представила свои доказательства.
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