ГПУ допросит Билецкого и Левуса по событиям апреля 2014 года
В ходе расследования захвата пророссийскими силами и диверсантами РФ здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года в Генпрокуратуру для дачи свидетельских показаний вызваны двое народных депутатов - лидер Национального корпуса Андрей Билецкий и член Народного фронта Андрей Левус. Об этом говорится в Facebook-сообщении Ларисы Сарган, пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко.
"Народные депутаты Украины Андрей Билецкий и Андрей Левус вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру по делу о захвате Луганской ОГА весной 2014 года", - написала она.
Помимо здания Луганской ОГА в апреле 2014 года сепаратисты с россиянами захватили областное управление прокуратуры, МВД и местный телецентр. В то время Левус исполнял обязанности заместителя главы СБУ.
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