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Айвазовская: Вопрос выборов в зоне АТО снят с повестки дня

10.03.2017 10:04
Переговорный процесс в контактной группе Минска "гораздо сложнее", чем кажется со стороны, сказала представитель Украины в политической подгруппе
Айвазовская: Вопрос выборов в зоне АТО снят с повестки дня
Ольга Айвазовская (фото - скриншот видео)

Благодаря позиции Украины вопрос проведения выборов в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске. Об этом 5 каналу сказала представитель политической подгруппы от Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская.

По ее словам, переговорный процесс гораздо сложнее, чем кажется с позиций "зрада или перемога". 

"Потому, что с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, снят вопрос выборов, снят вопрос конституционных изменений", - сказала она.

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"Сегодня ОРДЛО и Российская Федерация борется за один вопрос - это формула Штайнмайера. Потому, что как раз исходя из этой позиции, в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенностях местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессмысленного характера и понимать, что все гораздо сложнее, быть мудрее в этих вопросах", - добавила Айвазовская.

27 февраля она заявляла, что пока никаких перспектив для проведения выборов в ОРДЛО нет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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