СБУ допросила Савченко о поездке к боевикам: детали

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что поездка народного депутата Надежды Савченко была согласована с Кремлем

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что народного депутата Надежду Савченко допросили несколько дней назад относительно ее последней поездки к террористам ДНР. Об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Грицака, Савченко сначала пришла на допрос один раз, потом его перенесла.

"Она сказала, кажется, что занята и, придя на допрос, несколько дней назад, давала показания", - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул, что на допросе Савченко чаще всего, отвечая на вопросы, ссылалась на ст. 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом, - ред).

Грицак отметил, что отвечая на вопрос о том, подтверждает ли она информацию, что принимала участие в стрельбах с боевиками ДНР, Савченко сказала: "Что это неправда".

Говоря о том, возможно ли открытие уголовного производства против народного депутата Грицак сказал: "Следователи собирают материалы, если их будет достаточно для того, чтобы огласить подозрение, следователи будут действовать в установленный законом способ. Я не могу влиять на следователей".

Он также дал свою личную оценку посещению Савченко ДНР и сказал, что не было никакой спецоперации: "Вы хотите услышать мою оценку? Я буду откровенен. Никакой спецоперации, где СБУ имела бы отношение не было. Она эту поездку не согласовывала не с кем их органов государственной власти, в том числе и спецслужбами. Я не могу одобрительно относиться к ней из-за пребывания на той территории. Если бы бы кто из наших ребят поехали туда, добровольцы или Альфа, то их бы на кусочки там порезали и оставили".

"Я никогда не поверю, что это произошло без благословения разного рода кураторов… из Москвы", - сказал Грицак.

24 февраля 2017 года на сайтах боевиков появилась информация о том, что Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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