НАБУ взялось за первого заместителя главы СБУ

На основании материалов журналистских расследований против сотрудника СБУ зарегистрировали уголовное производство, сообщили в НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о начале расследования о незаконном обогащении должностных лиц Службы безопасности. В частности, сегодня начали досудебное расследование против первого заместителя главы СБУ, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности", - говорится в сообщении.

Сотрудника СБУ подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В НАБУ уточнили, что основанием для регистрации уголовного производства стали материалы журналистских расследований. Расследование дела поручили Главному подразделению детективов НАБУ.

9 марта сообщалось, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, согласно декларации за 2015 год, официально проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имея собственного жилья, автомобиля и сбережений. Однако, по данным журналистов, гражданская супруга и мать троих детей чиновника владеет элитным автопарком и живет в роскошном загородном имении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



