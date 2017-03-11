Порошенко предлагает изменить закон об электронных декларациях

В законопроекте, инициированном президентом, расширен перечень военнослужащих, которые могут быть освобождены от подачи электронных деклараций

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предусмотрено расширение перечня военнослужащих, освобождающихся от подачи электронных деклараций. Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Принятый ранее закон Украины о предотвращении коррупции предусматривал подачу деклараций военнослужащими ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и других созданных военных формирований. Но освобождались от подачи налоговых деклараций военнослужащие срочной военной службы.





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Как сообщается в объяснительной записке, внесение изменений в законопроект необходимы потому, что сбор и подготовка документов для заполнения деклараций потребуют затрат времени и личного присутствия военнослужащих - для оформления электронной цифровой подписи, получения справки о доходах и т.д. В связи с этим отмечается, что заполнение деклараций военнослужащими может привести к массовому отсутствию военнослужащих в зоне проведения АТО.



Кроме того, как отмечается, заполнение деклараций на веб-сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции требует и соответствующих технических возможностей, которые ограничены в зоне проведения АТО.

28 февраля глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак сообщила , что полтора миллиона государственных служащих должны подать электронные декларации до 1 апреля.

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Согласно зарегистрированному президентом законопроекту, от подачи деклараций освобождаются также военнослужащие военной службы по призыву во время мобилизации, по контракту рядового состава, по контракту сержантского и старшинского состава, младшего офицерского состава, курсанты высших военных учебных заведений и курсанты военных кафедр других высших учебных заведений.