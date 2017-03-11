Зеркаль: Украина осознанно не поднимала в Гааге вопрос агрессии

Замглавы МИД Украины объяснила, почему украинская сторона во время слушаний в Международном суде не поднимала вопросов агрессии РФ и оккупации Крыма

Украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопросов российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса. Об этом заявила глава украинской делегации в МС ООН, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA





"На самом деле мы не хотим, чтобы Украину обвинили в манипуляции судом и политизации судебного процесса. Это Россия пытается представить процесс как политический. Дескать, Украина подала в суд, чтобы заменить другие форматы поиска решения конфликта", - отметила замминистра, отвечая на вопрос о критике по поводу ее выступления на судебных слушаниях в Гааге.





По словам Зеркаль, Международный Суд ООН - очень консервативная инстанция. В то же время, Россия пытается ослабить украинскую позицию именно вопросами юрисдикции.





"Поэтому мы решили действовать в надежных юридических рамках, установленных двумя конвенциями, по которым мы инициировали это дело против России. Для нас важно получить результат, а не похвальную оценку Facebook-сообщества. Поэтому мы сознательно не ставим перед Судом вопросы оккупации украинской территории, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе. Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины", - заключила она.





С 6 по 9 марта в Международном Суде ООН проходили слушания в деле Украина против России. Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове. 9 марта Зеркаль заявила , что Украина ожидает принятия Международным Судом ООН решения о введении временных мер в деле по иску против России до конца апреля 2017 года.





Как заявил в комментарии LIGA.net советник юридической фирмы Asters Дмитрий Шемелин, критика МИД Украины за то, что в суде не поднимается вопрос агрессии и принадлежности Крыма неуместна. "Для того, чтобы иск Украины вообще рассматривался в суде, необходимо ограничить его предмет только нарушениями тех конвенций, которые содержат согласие России передавать споры в суд. К сожалению, такие вопросы, как ответственность за оккупацию Крыма или военное вторжение на Донбассе в сферу регулирования этих конвенций не входят и судом рассматриваться не будут", - объяснил юрист.









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