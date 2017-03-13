В Донецке умер один из первых главарей ДНР
В воскресенье, 12 марта, в Донецке умер один из первых главарей террористической организации ДНР Владимир Макович. Об этом сообщают ресурсы боевиков.
Причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга.
В апреле 2014 года Владимир Макович в Донецке провозглашал создание так называемой республики и зачитывал "декларацию" ДНР. Он был среди главных террористов в составе "Верховного совета" террористов.
8 февраля в Макеевке в лифте взорвали террориста Михаила Толстых - Гиви.
27 января в Московской области умер первый главарь террористов ЛНР Валерий Болотов.
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