USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донецке умер один из первых главарей ДНР

13.03.2017 02:36
Макович, который одним из первых провозглашал создание террористической организации ДНР, умер в Донецке
В Донецке умер один из первых главарей ДНР
Владимир Макович (фото - myrotvorets.center)

В воскресенье, 12 марта, в Донецке умер один из первых главарей террористической организации ДНР Владимир Макович. Об этом сообщают ресурсы боевиков.

Причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга.

В апреле 2014 года Владимир Макович в Донецке провозглашал создание так называемой республики и зачитывал "декларацию" ДНР. Он был среди главных террористов в составе "Верховного совета" террористов. 

8 февраля в Макеевке в лифте взорвали террориста Михаила Толстых - Гиви.

27 января в Московской области умер первый главарь террористов ЛНР Валерий Болотов. 

Читайте также: "Моторола" перед смертью: Меня убьют - не чужие, так свои

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 