В Донецке умер один из первых главарей ДНР

Макович, который одним из первых провозглашал создание террористической организации ДНР, умер в Донецке

В воскресенье, 12 марта, в Донецке умер один из первых главарей террористической организации ДНР Владимир Макович. Об этом сообщают ресурсы боевиков.



Причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга.

В апреле 2014 года Владимир Макович в Донецке провозглашал создание так называемой республики и зачитывал "декларацию" ДНР. Он был среди главных террористов в составе "Верховного совета" террористов.

8 февраля в Макеевке в лифте взорвали террориста Михаила Толстых - Гиви.



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