Военный прокурор обнародовал список преступлений Януковича

Доказательствами в деле Януковича являются показания более 50 свидетелей, вещдоки, заключения экспертов, видео- и фотодоказательства

В суд передано обвинение в совершении беглым экс-диктатором Виктором Януковичем таких преступлений, как государственная измена, пособничество в умышленных действиях, направленных на изменение конституционного строя и государственной границы Украины представителями власти Российской Федерации, а также пособничество в умышленных действиях в проведении агрессивной войны против Украины. Об этом сегодня на брифинге рассказал военный прокурор Руслан Кравченко, который в заочном судебном процессе над Януковичем будет представлять сторону обвинения, передает корреспондент LIGA.net.

"Во время осуществления специального досудебного расследования нами были собраны бесспорные и объективные доказательства, которые, по мнению стороны обвинения, являются достаточными для доказательства виновности Януковича в суде", - сказал он.

По словам Кравченко, доказательствами в деле являются показания более 50 свидетелей, вещественные доказательства, заключения экспертов, видео- и фотодоказательства.

Прокурор напомнил, что 1 марта 2014 года Виктор Янукович, будучи гражданином Украины и осознавая противоправность своих действий, для легализации действий представителей российской власти и легализации войны против Украины и оккупации части территории, составил и подписал письмо с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины. В свою очередь, Путин на основании этого письма обратился к Совету федерации РФ с просьбой дать разрешение на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Учитывая второе письмо Януковича, которое также было направлено в адрес Совфеда РФ, а также используя обращение президента РФ, Совфед в тот же день, 1 марта 2014 года, своим решением дала разрешение на использование военных.

"Вследствие обращения гражданина Украины Януковича Российской Федерацией были использованы вооруженные силы РФ на территории Украины. Вследствие чего была оккупирована Автономная республика Крым", - отметил он.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене Януковича.

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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

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