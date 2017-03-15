В Раде потребовали заслушать силовиков об инциденте в Славянске

В итоге вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта на утреннем заседании Верховной Рады в среду, 15 марта, потребовали заслушать в парламенте правоохранителей, которые вчера, 14 марта, стали участниками инцидента на въезде в Славянск.



Как сообщает корреспондент LIGA.net, сегодняшнее заседание Рады началось с получасового перерыва, объявленного по требованию БПП и Народного фронта.



После перерыва в зал вместе с депутатами зашли четыре человека в камуфляжной форме. Выступая с трибуны, нардеп от Народного фронта Юрий Береза сказал: "Я прошу председательствующую (вице-спикера Оксану Сыроид - ред.) допустить в зал и дать право выступить бойцам Нацгвардии и Нацполиции". Однако в итоге Сыроид досрочно закрыла пленарное заседание.

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14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек, находившихся в 13 автомобилях, отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт с правоохранителями. Участником инцидента был также депутат Владимир Парасюк, который, по словам полицейских, общался с силовиками в грубой форме и позволял себе рукоприкладство по отношению к ним.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

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