МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса
В Кремле отреагировали на введение Украиной торговой блокады с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, заявив, что действия официального Киева якобы "противоречат здравому смыслу". Такое мнение высказал один из архитекторов антиукраинской пропаганды, глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", - цитирует его прокремлевский ресурс РИА Новости.
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Сегодня, 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО приняли решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.
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