МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посетовал на "отсутствие в действиях Киева здравого смысла и совести"

В Кремле отреагировали на введение Украиной торговой блокады с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, заявив, что действия официального Киева якобы "противоречат здравому смыслу". Такое мнение высказал один из архитекторов антиукраинской пропаганды, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести", - цитирует его прокремлевский ресурс РИА Новости.

Читайте также: Порошенко предложил СНБО запретить транспортное сообщение с ОРДЛО

Сегодня, 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО приняли решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.