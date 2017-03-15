В ГПСУ подтвердили: грузовая блокада не касается простых граждан

Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж, отметили в Госпогранслужбе

Сегодняшнее решение СНБО о временном прекращении грузооборота с временно оккупированными районами Донбасса не распространяется на простых граждан. Эту информацию LIGA.net подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.



По его словам, мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.

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В то же время Слободян подчеркнул, что с 13:00 15 марта любые грузовые перевозки из и в ОРДЛО прекращены.

Сегодня, 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.

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