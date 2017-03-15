Порошенко: Закон об оккупированных территориях подарит их Путину

Президент призвал "не разбрасываться землями", а разработать закон, который бы обеспечил возвращение украинского суверенитета в Донбассе

Принятие закона об оккупированных территориях будет означать отказ Украины от этих территорий и подарок Донбасса России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Если Украина сама принимает это законодательство, то это означает, что там (на оккупированных территориях, - ред.) не может работать специальная мониторинговая миссия ОБСЕ... Это будет мертвая зона. Международное присутствие не будет там обеспечено. Не будет санкций, потому что Украина сама отказалась от этих территорий. Не будет механизма их возврата - это подарок Путину и легитимизация российского присутствия", - сказал он.

Порошенко предложил подготовить, рассмотреть и принять закон о возобновлении территориальной целостности Украины, который бы соответствовал национальным интересам страны.

"Моя принципиальная позиция, вместе с политическими силами в парламенте, заключается в другом - мы должны принять закон, который обеспечит возвращение украинского суверенитета в Донбассе. И это будет базироваться на минских соглашениях... Мы за то, чтобы не разбрасываться украинскими землями", - сказал он.

15 марта Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией.

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