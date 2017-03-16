НАБУ задержало двоих сотрудников СБУ: требовали $50 тыс взятки
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и совместно с сотрудниками внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали двоих сотрудников СБУ во время получения "неправомерной выгоды" в размере $25 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
"Детективы задокументировали факт вымогательства задержанными $50 тыс США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за не осуществление давления на их бизнес", - говорится в сообщении.
На данный момент оперативникам СБУ готовится уведомления о подозрении, которые будут переданы на соглашение в САП.
7 марта детективы НАБУ лично доставили в Молдову документы на экстрадицию бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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