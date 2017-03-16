Ефремова задержали безосновательно: адвокат сообщил детали

Адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова прокомментировал вчерашнее решение Апелляционного суда Киева

Сторона обвинения не смогла вчера, 15 марта, предоставить Апелляционному суду Киева оригиналы документов Министерства экономического развития, в которых речь идет о том, что экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов нанес государству ущерб при закупке шахтного оборудования и другой продукции, необходимой для угольной добычи. Об этом LIGA.net сообщил его адвокат Евгений Солодко.

"Практически через восемь месяцев после того, как Александр Ефремов был задержан, Апелляционный суд, рассматривая очередные апелляции стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения, наконец-то обратил внимание на то, что нет оснований для обоснованности подозрения Александра Евремова по ч 5 ст 191 Уголовного кодекса", - сказал Солодко.

Он подчеркнул, что это важный момент. "Именно эта статья она легла в основу задержания Ефремова на борту иностранного судна ранним утром 30 июля 2016 года", - уточнил Солодко.

"Чтобы было понятно. Задержание Ефремова произошло в 07:28, причем до сих пор сторона обвинения не может пояснить, каким образом на борту этого иностранного судна был задержан гражданин Украины и каким уполномоченным лицом", - отметил адвокат.

Он добавил, что согласно ответу ГПСУ, пограничники его не задерживали. "А следователь пишет, что задержание было проведено не им, а уполномоченным лицом пограничной службы, т.е здесь - вранье с самого первого шага", - подчеркнул адвокат.

"Далее ст. 191 ч 5 появилась в едином реестре досудебных расследований только в 16:55 30 июля. То есть мы понимаем, что протокол задержания, в котором указано время 07:28 (что Ефремов задерживается по ч. 5 ст 191, - ред) - это подделка. Потому, что сама статья была зарегистрирована после 16:00, только к вечеру. И самое важное - следователи ссылались на оригиналы документов заключения Министерства экономического развития и торговли, в котором якобы говорилось, что действиями Ефремова причинен ущерб при закупке шахтного оборудования и прочей продукции необходимой для угольной добычи", - пояснил адвокат.

Солодко сказал, что вчера сторона обвинения не смогла предоставить оригиналы этих документов.

"Оказалось, что вчера сторона обвинения не смогла предоставить эти оригиналы заключений. Хотя суд их напрямую четко обязал по требованию стороны защиты - дайте нам эти документы - покажите, что действительно были причинены такие убытки", - добавил Солодко.

Он сказал, что сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о временном доступе к оригиналам этих документов только 22 февраля этого года.

"А Ефремов был задержан более полугода назад. Тогда получается, что и задержан он был безосновательно, без документов, которые обосновывали подозрение. Поэтому Апелляционный суд города Киева вчера признал необоснованным подозрение Ефремову по ч. 5 ст 191", - подчеркнул Солодко.

Отвечая на вопрос о возможности изменения меры пресечения Ефремову, Солодко сказал: "Мы сейчас работаем над этим вопросом для того, чтобы именно эту конструкцию начать откручивать назад".

Он считает, что есть подложность документов у стороны обвинения.

15 марта 2017 года Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение Ефремову в совершении правонарушения по ст. 191 УК и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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30 июля Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.



Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.

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