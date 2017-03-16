В Германии назвали дату встречи Меркель с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится 2 мая 2017 года с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил премьер Баварии Хорст Зеехофер, сообщает Deutschlandfunk.
"Она встретится во второй половине дня с лидером Кремля", - говорится в сообщении.
Речь будет идти о санкциях против РФ и роли страны-агрессора в урегулировании международных кризисов.
7 февраля сообщалось, что Меркель призвала Путина повлиять на боевиков в Донбассе с целью прекращения огня.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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