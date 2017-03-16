Фракции коалиции требуют сегодня назначить аудитора НАБУ от Рады

Депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта потребовали от спикера поставить данный вопрос на голосование. Андрей Парубий объявил перерыв

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта требуют на вечернем заседании Верховной Рады в четверг, 16 марта, поставить на голосование кандидатуры аудитора НАБУ. Об этом депутат от БПП Иван Мельничук заявил, выступая с парламентской трибуны, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Мы требуем сегодня от главы ВР включить в повестку дня рассмотрение этого вопроса", - сказал он, озвучив совместное заявление фракций БПП и Народный фронт.



Сразу после этого депутаты от Самопомощи и Радикальной партии потребовали получасовой перерыв. Спикер Андрей Парубий объявил перерыв и заявил, что в 17:30 внесет на рассмотрение Рады вопрос по аудитору НАБУ.



Во время перерыва у трибуны собрались нардепы, поддерживающие Национальное антикоррупционное бюро и протестующие против рассмотрения парламентом кандидатур в состав аудиторской комиссии.





Ранее сегодня, 16 марта, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на заседании которого присутствовали только члены от БПП, НФ и группы Возрождение, рекомендовал Раде рассмотреть две кандидатуры на должность аудитора НАБУ - Роберта Сторча и Найджела Брауна. Последнего активно лоббируют представители коалиции. Браун, даже не получив еще никаких инструментов и доступа к материалам, уже назвал работу НАБУ "посредственной".

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