За Насирова внесли залог

За главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 100 миллионов гривень

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров может выйти из следственного изолятора: за него внесли залог в размере 100 млн грн. Информацию LIGA.net подтвердили в НАБУ.

Как сообщает или издание Наші Гроші со ссылкой на свои источники, залог якобы внесла супруга Насирова Екатерина Глимбовская.

Сегодня-завтра Насиров сможет покинуть изолятор, отмечает издание.





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