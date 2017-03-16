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За Насирова внесли залог

16.03.2017 19:36
За главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 100 миллионов гривень
За Насирова внесли залог
Роман Насиров

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров может выйти из следственного изолятора: за него внесли залог в размере 100 млн грн. Информацию LIGA.net подтвердили в НАБУ.

Как сообщает или издание Наші Гроші со ссылкой на свои источники, залог якобы внесла супруга Насирова Екатерина Глимбовская.

Сегодня-завтра Насиров сможет покинуть изолятор, отмечает издание.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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