За Насирова внесли залог
16.03.2017 19:36
За главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 100 миллионов гривень
Роман Насиров
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров может выйти из следственного изолятора: за него внесли залог в размере 100 млн грн. Информацию LIGA.net подтвердили в НАБУ.
Как сообщает или издание Наші Гроші со ссылкой на свои источники, залог якобы внесла супруга Насирова Екатерина Глимбовская.
Сегодня-завтра Насиров сможет покинуть изолятор, отмечает издание.
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