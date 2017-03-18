Atlantic Council: Никто не будет воевать с РФ, нужны санкции
США нужно оставить санкции против Российской Федерации в силе. Нужно, чтобы власти России знали, что им придется ответить за нарушения международных норм. Об этом заявил старший политолог Atlantic Council Эш Джейн журналистам Голоса Америки.
"Я согласен с теми, кто говорит что повернуть вспять амбиции Кремля - задача не из легких, но мы, запад, понимаем границы наших возможностей. Понимаем, что Россия - сильная страна с мощным ядерным арсеналом и армией, поэтому никто не собирается воевать с Россией и меры воздействия должны быть, прежде всего, экономические", - сказал он.
Эксперты Atlantic Council заявили, что Белому дому нужна новая "российская стратегия". Она должна состоять из двух основополагающих принципов: не позволять Кремлю подрывать сложившуюся международную систему и сохранять незыблемыми демократические ценности западного сообщества.
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По мнению политологов, чтобы осуществлять эту стратегию необходимо выполнять несколько правил. Первое правило - предотвратить возможные угрозы в будущем, как в плане вооружений, так в отношении кибервойны и энергетической независимости. Второе - не оставлять нарушение международных норм безнаказанными. Третье - активно противостоять пропаганде Кремля. Четвертое - поддерживать стремление россиян к демократии.
Для воплощения этого плана, подчеркивают политологи, необходимо сохранять единство с Европейским Союзом, внутри НАТО, а также развитие отношений с партнерами США в Тихоокеанском регионе.
17 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прежде чем улучшать отношения с Россией, нужно найти решение кризиса в Украине.
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