Сегодня Порошенко может встретиться с лидерами фракций

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос лишения владельцев паспортов других стран украинского гражданства

Сегодня президент Петр Порошенко может встретиться с лидерами фракций. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"На встрече с президентом я инициировал его встречу с лидерами фракций. Надеюсь, сегодня вечером такая встреча состоится", - сказал он, реагируя на выступление лидера РПЛ Олега Ляшко, который настаивал на такой встрече еще в среду.

Парубий отметил, что на встрече можно будет обсудить вопрос лишения украинского гражданства тех, у кого есть паспорта граждан других стран.

"Я разделю позицию, что должен быть механизм лишения мандата и гражданства Украины, в том случае, когда у человека несколько гражданств", - добавил спикер.

13 марта 2017 года Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины.

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