Жена Сущенко не смогла передать рисунки сына в Лефортово

Сегодня в Лефортово жена незаконно удерживаемого в России журналиста получила разрешение на свидание с мужем

Жена незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Анжела побывала сегодня на свидании с мужем в Лефортово. Об этом у себя в Facebook cообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

" Говорили через стекло по телефонной трубке. Показала ему новые семейные фото и рисунки сына. Отдала их администрации. Рисунки Макса она брать отказались, а фотографии приняли. Есть надежда, что вскоре они окажутся у мужа. Главное - Роман просил передавать привет всем, кто о нем беспокоится", - сказала Укринформу Анжела Сущенко.

1 марта Фейгин заявил, что в сфабрикованном уголовном производстве в РФ против Сущенко перспективы обмена невелики.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В украинской разведке его причастность к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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